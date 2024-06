JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK stabilisiert sich am Vormittag

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,84 EUR an der Tafel.

Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,84 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 28,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 28,52 EUR. Bei 28,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.088 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,92 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 12,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Mit Abgaben von 30,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,409 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 256,15 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

