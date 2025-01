JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag ohne große Veränderung

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die JENOPTIK-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 21,30 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 21,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,66 EUR an. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,30 EUR nach. Bei 21,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.160 JENOPTIK-Aktien.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,20 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 4,98 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,414 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,67 EUR im Jahr 2024 aus.

