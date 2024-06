JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 27,62 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 27,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,54 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,12 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.307 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,92 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Gewinne von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,73 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,409 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

