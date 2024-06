JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 28,14 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,14 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 28,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.690 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 14,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,409 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,15 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert nachmittags im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert im Minus