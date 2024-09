JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 27,04 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 27,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 538 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 15,16 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,67 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

