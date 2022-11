JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 25,98 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 25,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,44 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 40,89 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,31 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,52 Prozent auf 238,69 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images