JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:05 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,64 EUR. Bei 27,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.562 Stück gehandelt.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR an. 19,19 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,73 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 256,15 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

