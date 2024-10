Aktienentwicklung

JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Plus

18.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 23,96 EUR.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 23,96 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 24,62 EUR zu. Mit einem Wert von 23,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 245.442 JENOPTIK-Aktien. Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,69 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,404 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 37,67 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 284,66 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden. JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

