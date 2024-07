JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,88 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 11.328 Stück.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,85 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,74 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 256,15 Mio. EUR gegenüber 234,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Gewinne in Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone