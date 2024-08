JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,46 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 28,46 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 28,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,50 EUR. Bisher wurden heute 4.469 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,42 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester

MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen