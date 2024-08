JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 28,52 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,5 Prozent auf 28,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.587 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 42,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,390 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Aktie aus.

