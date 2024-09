JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Donnerstagvormittag zu

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 27,42 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 27,42 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,42 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.302 JENOPTIK-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 13,57 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,21 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,404 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

