JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 22,02 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 22,02 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,96 EUR nach. Bei 22,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.022 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,42 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 20,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,414 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274,31 Mio. EUR – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags fester

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich mittags fester