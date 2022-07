JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Mittwochmittag zu

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 20.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 22,10 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.390 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 37,80 EUR. 41,53 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,00 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 10,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 34,79 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Am 09.08.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

