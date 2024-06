JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 26,34 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 26,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.068 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 20,43 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Am 08.05.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück