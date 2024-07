JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,06 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,06 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 27,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,06 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 572 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,08 Prozent. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 35,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,409 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 08.05.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester