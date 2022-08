JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag massiv unter Druck

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 5,5 Prozent auf 21,74 EUR nach. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,70 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.111 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 42,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,70 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,93 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.11.2021. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,58 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,95 EUR, während im Vorjahreszeitraum 213,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

