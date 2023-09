JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Mittag

JENOPTIK im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,96 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 23,96 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 40.910 Stück.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,23 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,00 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent verringert.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.11.2024 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

