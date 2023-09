JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag billiger

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 23,80 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 23,62 EUR. Bei 23,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.395 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 33,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,17 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 29,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,00 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 238,69 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 234,06 EUR.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Am 12.11.2024 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

