JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 26,74 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,54 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.020 JENOPTIK-Aktien.

Bei 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 45,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 32,31 EUR.

JENOPTIK gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,69 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 219,95 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

