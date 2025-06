JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 18,49 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 18,49 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,68 EUR an. Mit einem Wert von 18,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 54.721 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 57,92 Prozent zulegen. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 28,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,394 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 26,23 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,90 Prozent zurück. Hier wurden 243,59 Mio. EUR gegenüber 256,15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

