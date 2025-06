JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag billiger

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,36 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 18,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 18,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.890 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Gewinne von 59,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,79 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,394 EUR je JENOPTIK-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,23 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.08.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

