JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 18,75 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 18,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 18,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.718 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,73 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 30,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,394 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

