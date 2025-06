JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Freitagnachmittag ins Plus

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 18,67 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 18,67 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,70 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.279 Stück gehandelt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 23,09 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,394 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 243,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

