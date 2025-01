JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 22,20 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 22,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100.855 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,414 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 274,31 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umsetzen können.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer

XETRA-Handel MDAX am Nachmittag in der Verlustzone