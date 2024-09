JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 26,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:49 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,74 EUR. Bei 26,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 32.896 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,68 EUR fest.

