JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,34 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 23,34 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 23,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,34 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.866 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,10 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 13,88 Prozent sinken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,404 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

