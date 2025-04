JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 17,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 15:51 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 17,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,61 EUR. Zuletzt wechselten 136.575 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,415 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,01 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 25.03.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 300,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot