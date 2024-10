JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Freitagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,34 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 23,34 EUR. Bei 23,42 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Bisher wurden heute 31.574 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,404 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

