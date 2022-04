JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag im Aufwind

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 27,14 EUR. Bei 27,22 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 145.259 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Gewinne von 28,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2021 auf bis zu 21,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,93 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 29.03.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 286,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 262,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 11.05.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 11.05.2023.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

