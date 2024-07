JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 26,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,38 EUR. Bisher wurden heute 600 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Abschläge von 24,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,15 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte JENOPTIK am 09.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

