JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 26,00 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 26,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 16,51 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,430 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 08.05.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 256,15 Mio. EUR im Vergleich zu 234,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,73 EUR je Aktie.

