JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,18 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:43 Uhr 0,6 Prozent auf 26,18 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,06 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.383 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 31,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 23,76 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 08.05.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,15 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

