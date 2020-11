Neue Ausgabe von €uro am Sonntag: Die Lieblings-Aktien der Deutschen

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 48/2020, ab Freitag, 27. November 2020, im Handel und ebenso digital



Themenauswahl

Der große Check: Die Lieblings-Aktien der Deutschen

Zehn Aktien sind am häufigsten in den Depots der Bundesbürger vertreten. €uro am Sonntag hat sie unter die Lupe genommen.

Dow knackt 30.000er-Marke

Impfstoff-Hoffnungen und neue US-Führung sorgen für Fantasie.

Der DAX wird aufgemöbelt

Deutsche Börse besiegelt bislang größten Umbau des Leitindex.

Im Rausch der Klicks

Es gibt Alternativen zu Amazon: Wo der Onlinehandel sonst noch brummt.

Heiße Lage

Als Folge der Pandemie sinken die Kurse mancher Offener Immobilienfonds. Wo es Probleme gibt, was betroffene Anleger am besten tun.

Der Sp(r)itzenmarkt

Drei Corona-Impfstoffe scheinen zum Greifen nah. Welche Chancen dieser Markt noch bietet.

Der Hype ist zurück

Wieso der Bitcoin so gefragt ist und warum eine Korrektur droht.

Abgaben sparen im Advent

Wie Anleger und Berufstätige ihre Steuerlast für 2020 senken können.___________________________________________________

