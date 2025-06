JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 18,58 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,58 USD abwärts. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,53 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 5.071 Stück.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,02 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 27,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2023 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --38,622 CNY je JinkoSolar-Aktie.

