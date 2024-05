JinkoSolar Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von JinkoSolar

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 25,56 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 2,1 Prozent auf 25,56 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,50 USD ein. Bei 26,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.456 Stück gehandelt.

Bei 47,84 USD erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 46,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 21,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,34 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,28 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 3,21 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,41 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 25,65 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

