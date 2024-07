JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Aufwind

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 22,41 USD.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,40 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. 107,05 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,93 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2024 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 2,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,98 Prozent auf 3,21 Mrd. CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,41 Mrd. CNY gelegen.

Die JinkoSolar-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,33 CNY je Aktie belaufen.

