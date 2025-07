JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verteuert sich am Donnerstagnachmittag

JinkoSolar im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 24,07 USD zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,07 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,34 USD. Bei 24,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.285 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 55,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 40,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,21 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -46,237 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will