JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 18,78 USD abwärts.

Um 15:50 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 18,78 USD ab. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,63 USD ab. Bei 18,73 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 6.026 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 37,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 98,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 28,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2023 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JinkoSolar am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,622 CNY einfahren.

