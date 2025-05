JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagnachmittag nahezu unverändert

JinkoSolar im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 19,41 USD.

Anleger zeigten sich um 15:45 Uhr bei der JinkoSolar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 19,41 USD. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 19,60 USD zu. Die Abwärtsbewegung der JinkoSolar-Aktie ging bis auf 19,32 USD. Mit einem Wert von 19,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.564 JinkoSolar-Aktien.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,43 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 30,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,57 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat JinkoSolar 1,90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.08.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Verlust in Höhe von -38,622 CNY je Aktie aus.

