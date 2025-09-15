DAX23.348 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.343 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,38 +1,4%Gold3.685 +0,2%
Blick auf JinkoSolar-Kurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Einbußen

16.09.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 25,94 USD ab.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 25,94 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 25,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 41.837 JinkoSolar-Aktien.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,99 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Verlust in Höhe von -53,959 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
mehr Analysen