Fokus auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Minus

17.09.25 16:13 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag im Minus

17.09.25 16:13 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 25,77 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,30 EUR -0,90 EUR -4,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 25,77 USD. Im Tief verlor die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,62 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 16.439 JinkoSolar-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 47,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

