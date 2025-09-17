DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.153 +0,3%Nas22.470 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
So entwickelt sich JinkoSolar

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Abschlägen

18.09.25 20:25 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 24,29 USD nach.

Das Papier von JinkoSolar gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 24,29 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 24,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,00 USD. Zuletzt wechselten 64.585 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 34,97 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,32 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen