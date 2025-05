JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar büßt am Nachmittag ein

Kurs der JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 18,99 USD.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 18,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 18,62 USD. Bei 18,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.270 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 29,33 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,57 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,21 Mrd. USD umsetzen können.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.08.2025 vorlegen.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,622 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

