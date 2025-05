JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 19,41 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 19,41 USD. In der Spitze gewann die JinkoSolar-Aktie bis auf 19,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 10.377 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,35 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Abschläge von 30,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 1,57 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,66 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,21 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.08.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Verlust in Höhe von -38,622 CNY je Aktie aus.

