JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 22,73 USD.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 22,73 USD abwärts. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,73 USD ein. Bei 22,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.546 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD an. 64,32 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2025 lud JinkoSolar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,21 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 22.08.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -57,672 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

