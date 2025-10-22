JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend im Ausverkauf

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 6,1 Prozent auf 21,32 USD nach.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,1 Prozent auf 21,32 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 20,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,53 USD. Bisher wurden heute 69.635 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,79 USD) erklomm das Papier am 12.12.2024. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 28,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,05 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

