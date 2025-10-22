JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt fiel die JinkoSolar-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 22,58 USD ab.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:45 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,58 USD abwärts. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,45 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,53 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.143 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. 31,93 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 40,57 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der JinkoSolar-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

