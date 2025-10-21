JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 22,88 USD.

Um 15:50 Uhr rutschte die JinkoSolar-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,88 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 22,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,22 USD. Bisher wurden via New York 3.225 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 41,35 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber -0,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

