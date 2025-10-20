JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Montagabend mit negativen Vorzeichen

JinkoSolar im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,98 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 0,6 Prozent auf 22,98 USD. Die JinkoSolar-Aktie sank bis auf 22,94 USD. Bei 23,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 31.187 JinkoSolar-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,79 USD. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Mit einem Kursverlust von 41,60 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,32 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,90 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

